TFF açıkladı: Milli takımda iki futbolcu antrenmana katılamadı!

Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 22:17

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçında 26 Mart'ta Romanya ile karşılaşacak A Milli Takımımız'da iki futbolcunun antrenmanlara katılamadığı açıklandı.

A Milli Takımımız, Romanya'ya karşı oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarını sürdürürdü.

Milli Takım'da ağrıları bulunan Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz, antrenmanda yer almadı.

Abdülkerim Bardakcı ise takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Bugünkü antrenman, dünkü çalışmada yer alan futbolcularımıza ek olarak, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ile Ümit Millî Takım aday kadrosunda bulunan oyuncularımızdan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan'ın da katılımıyla toplam 19 oyuncuyla gerçekleştirildi.

Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamlarken, antrenmanda ağrıları nedeniyle yer alamayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'a tedavi uygulandı.

Ay-Yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da takip etti.

