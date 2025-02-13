TFF açıkladı: Galatasaray - Adana Demirspor maçı için karar verildi! Hükmen galibiyet ve puan silme cezası...

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TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'a 3-0 hükmen mağlubiyeti ve 3 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 09.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kurulumuza ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi olarak sevk edilen MURAT SANCAK’a ilişkin olarak, kulüp tarafından anılan kişinin “ne kulüp nezdinde ne de A.Ş. nezdinde hiçbir yetkisi, bağı, hukuki hakkı olmadığı” belirtilmiş olmasına rağmen adı geçen kişinin müsabaka akreditasyon listesinde kulüp tarafından müsabakaya misafir takım mensubu olarak akredite edildiği ve olayın oluş şekli, müsabaka sonrasında ikrar mahiyetindeki açıklamalar dikkate alınarak ADANA DEMİRSPOR A.Ş. görevlisi MURAT SANCAK’ın, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

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Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. görevlisi CİHAN ELİÇİÇEK’in, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 292.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelmişti. Müsabaka; sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, konuk ekip Adana Demirspor 33. dakikada sahadan çekilmişti.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 11. dakikada kazandığı penaltı sonrası sahadan çekilme kararının alındığı belirtilmişti.

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VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

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İŞTE HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR İLE VAR HAKEMİ JAKOB SUNDBERG ARASINDAKİ KONUŞMA

VAR: Potansiyel ofsayt. Olası bir penaltı. Olası bir elle oynama. Bakalım.

VAR: Diğer pozisyona bakalım.

VAR: Kontrol ediyorum.

Oğuzhan Çakır: Kontrol edilecek.

VAR: Tam hızda oynat. Başka açısı var mı?

VAR: Oğuzhan kontrol tamamlandı. Penaltı teyit edildi.

Oğuzhan Çakır: Penaltı. Tamam.