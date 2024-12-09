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TFF açıkladı: Fenerbahçe'nin ardından bir kulüp daha...

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#Ziraat Türkiye Kupası#FENERBAHÇE#Kasımpaşa
TFF açıkladı: Fenerbahçenin ardından bir kulüp daha...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 11:23

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'nın da Ziraat Türkiye Kupası'na katılmak istemediğini bildirdiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'nın, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını bildirdiğini ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz' denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Fenerbahçe de daha önce TFF'ye Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirmişti.

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#Ziraat Türkiye Kupası#FENERBAHÇE#Kasımpaşa

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