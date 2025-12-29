×
TFF açıkladı: 353 hakem ve 75 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 18:19

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemcinin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve bölgesel yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemcinin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

