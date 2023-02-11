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TFF acı haberleri duyurdu! 5 hakem ve 1 gözlemci hayatını kaybetti...

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#Tff#Hakem#Deprem
TFF acı haberleri duyurdu 5 hakem ve 1 gözlemci hayatını kaybetti...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 12:29

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çeşitli klasmanlarda görev yapan hakem ve gözlemcilerin hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki il hakemi, bir bölgesel yardımcı hakem, iki aday hakem ve bir gözlemci olmak üzere toplamda 6 kişinin hayatlarını kaybettiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Çeşitli klasmanlarda görev yapan bazı hakemlerimizin ve gözlemcimizin ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kahramanmaraş'ta il hakemi olan Furkan Kürşad Demir'i, Gaziantep'te il gözlemcisi olan Cevdet Karakurt'u, Hatay'da aday hakemlerimiz Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşleri, yine Hatay'da il hakemi olan Hasan Bihan'ı ve bölgesel yardımcı hakem Eyyup Saydam'ı ne yazık ki kaybettik.

Vefat eden hakemlerimize ve gözlemcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

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FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinde çeşitli klasmanlarda görev yapan bazı hakemlerin ve bir gözlemcinin hayatlarını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kahramanmaraş'ta il hakemi olan Furkan Kürşad Demir'i, Gaziantep'te il gözlemcisi olan Cevdet Karakurt'u, Hatay'da aday hakemlerimiz Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşleri, yine Hatay'da il hakemi olan Hasan Bihan'ı ve bölgesel yardımcı hakem Eyyup Saydam'ı ne yazık ki kaybettik.

Vefat eden hakemler ve gözlemcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz.

Bu vesileyle Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha Türkiyemize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, deprem bölgelerindeki tüm arama kurtarma ekiplerine güç ve kuvvet diliyoruz.

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#Tff#Hakem#Deprem

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