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GeriFutbol TFF, A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını belirledi
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Futbol
Haber Giriş: 10.08.2021 - 21:13 | Son Güncelleme:

TFF, A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını belirledi

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TFF, A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını belirledi

TFF, A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 35 olarak belirledi

TFF, yeni sezonda A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30 olarak belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayıları, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, kulüplerin A takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri 24 aydan 12 aya indirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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