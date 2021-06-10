TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan: 'Bizden çok çekiniyorlar'

EURO 2020’ye çok kısa bir süre kala, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, İtalya ile oynanacak maça hazır olduklarını söyledi.

Selim Soydan basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, “Her şey çok iyi gidiyor. Kampı da takip ettiniz. Ben de inanıyorum. Çok iyi bir takımımız var. İyi bir takımımız olduğunu herkes kabul ediyor. Onların bizden çok çekindiğini de inşallah cuma günü göreceksiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

GERÇEK TARAFTAR BAKÜ'DE

Servet Yardımcı, pandemi nedeniyle çok sayıda Türk taraftarın maça gelemediğini hatırlatarak, şöye konuştu: “Yine de 2-3 bin taraftarımız olacak. Gerçek taraftarımız Bakü’de olacak. Bakü için bileti olanlar gelebiliyor. O maçlar da bizim için çok önemli. Bu karşılaşma (İtalya) bütün dünyanın gözü önünde oynanacak. Bizim için çok önemli, prestij mücadelesi. Bütün çalışmalar, hazırlıklar hem UEFA hem de TFF tarafından en iyi şekilde yapıldı. Bütün şartlar yerine getirildi. En iyi şekilde hazırlıklar tamamlandı. Artık maçı bekliyoruz. İnşallah iyi de bir sonuç alacağız.”

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