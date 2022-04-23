TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu!

18 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında yapılan karşılaşmalar sonrasında; Muş 1984 Muş Spor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediye Spor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, TFF 3’üncü Lig’e çıkmaya hak kazandı.
TFF BAŞKAN VEKİLİ ALİ DÜŞMEZ, SİLİVRİSPOR - İSTANBUL SİNOP SPOR MAÇINI İZLEDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, finallerin son gününde İstanbul’da oynanan Silivrispor - İstanbul Sinop Spor maçını izledi. Düşmez, Bahçelievler İl Özel İdare Stadı’nda oynanan maçı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Erdem Torlak, ASKF yöneticileri ve çok sayıda amatör kulüp başkanı ile birlikte izledi.
DÜŞMEZ: ZORLU BİR SEZONUN EMEĞİNİ ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRDILAR
TFF 3 Lig’e yükselen takımları kutlayan TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, "Beklendiği gibi rekabet seviyesi yüksek, heyecan dolu bir sezon yaşadık. Bu zorlu yarış sonunda, üstün bir mücadele örneği vererek şampiyon olan ve başarılarını TFF 3. Lig ile taçlandıran takımlarımızı TFF Başkanı Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Profesyonel Lige ’hoş geldiniz’ diyoruz. Hepsi birer başarı hikâyesi yazdılar. Kaybeden takımlarımız finallere renk kattılar, hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN 3. LİG'E YÜKSELEN TAKIMLARA TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen Muş 1984 Muş Spor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediye Spor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 Spor Futbol Kulübü’nü tebrik ediyorum. Toplam 27 grupta 80 ilden 260 takım mücadele ettiği bu zorlu maratonun sonunda, TFF 3. Lig’de mücadele etme hakkı kazanan takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyorum.”