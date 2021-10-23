TFF 3. Lig'de 9. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 9. hafta maçları 1 karşılaşma dışında sona erdi.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Hendekspor-Sancaktepe: 5-0
Bergama Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0
Arnavutköy Belediyespor-Karaman Belediyespor: 1-1
Belediye Kütahyaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1
Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 1-0
Elazığspor-Kahta 02 Spor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-0
Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor: 1-1
Formül Erbaaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-2
2. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Çarşambaspor: 2-2
Alagöz Holding Iğdır-Yomraspor: 3-1
Bayrampaşa-Altındağ: 0-1
Kuşadasıspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0
68 Aksaray Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2
Hacettepespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1
Kızılcabölükspor-Bitexen Düzcespor: 0-1
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor:
3-0
3. Grup:
Kardemir Karabükspor-Esenler Erokspor: 1-2
Ceyhanspor-Fethiyespor: 0-3
Ofspor-İçel İdmanyurduspor: 1-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Ağrı 1970: 2-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka: 1-1
Edirnespor-Mardin 1969: 2-0
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