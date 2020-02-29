TFF 3. Lig'de 26. hafta heyecanı başladı!
TFF 3. Lig'de 26. hafta mücadelesi başladı.
Ligde birinci grupta 3, ikinci ve üçüncü grupta ise birer maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Manisaspor-Şile Yıldızspor: 0-3
Sultanbeyli Belediyespor-Serik Belediyespor: 0-2
Çatalcaspor-Erzinspor: 3-0
2. Grup:
Esenler Erokspor-Erbaaspor: 3-1
3. Grup:
Halide Edip Adıvarspor-Yozgatspor 1959: 0-0
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle