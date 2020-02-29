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GeriFutbol TFF 3. Lig'de 26. hafta heyecanı başladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 17:33,Son Güncelleme:/

TFF 3. Lig'de 26. hafta heyecanı başladı!

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TFF 3. Lig'de 26. hafta heyecanı başladı!
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TFF 3. Lig'de 26. hafta mücadelesi başladı.

Ligde birinci grupta 3, ikinci ve üçüncü grupta ise birer maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:
Manisaspor-Şile Yıldızspor: 0-3
Sultanbeyli Belediyespor-Serik Belediyespor: 0-2
Çatalcaspor-Erzinspor: 3-0

2. Grup:
Esenler Erokspor-Erbaaspor: 3-1

3. Grup:
Halide Edip Adıvarspor-Yozgatspor 1959: 0-0 

TFF 3. Ligde 26. hafta heyecanı başladı

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