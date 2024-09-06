TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonu yarın başlayacak

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TFF 3. Lig'de yer alan 4 grupta 64 takım TFF 2. Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Sezonun ilk yarısı 14-15 Aralık 2024'te oynanacak 15. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. 19 Ocak 2025'te başlayacak ikinci yarı müsabakaları 26 Nisan'da tamamlanacak, ardından play-off maçları oynanacak.

Ligde 26. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak. Play-off maçlarının tarihleri ise daha sonra belli olacak.

- Ligin 18 yeni ekibi

TFF 3. Lig'de bu sezon bir üst ligden düşen 6 takım ile Bölgesel Amatör Lig'den yükselen 12 yeni takım yer alacak. Ayrıca bu sezon ligde, TFF Yönetim Kurulu kararıyla hakları dondurulan Kahramanmaraşspor ile Kahramanmaraş İstiklalspor da mücadele edecek.

Ligde boy gösterecek 18 yeni ekip şu şekilde:

Zonguldak Kömürspor, Kırşehir Futbol SK, Bursaspor, Adıyaman FK, Etimesgut Belediyespor, Düzcespor, Denizlispor, Uşakspor, Beykoz İshaklıspor, Çorluspor, Nilüfer Belediye FK, Muğlaspor, 1926 Polatlı Belediyespor, Niğde Belediyespor, Viranşehir Belediyespor, Mazıdağı Fosfatspor, Çayelispor, Yozgat Belediyesi Bozokspor.

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- Grup liderleri direkt TFF 2. Lig'e yükselecek

TFF 3. Lig'de normal sezonu gruplarında lider tamamlayan ekipler TFF 2. Lig'e yükselme hakkı kazanacak.

4 takım, bir üst lige direkt yükselirken, 2 takım ise play-off maçları sonucunda TFF 2. Lig vizesi alacak. Her grupta son 3 sırayı alan takımlar ise Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

- Play-off statüsü

Play-off müsabakaları 3 turdan oluşacak. Gruplarını 2. sırada tamamlayan ekipler direkt 3. turda mücadele edecek. İlk turda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu turda 3'üncü ve 4'üncü sıradaki ekipler ev sahibi olacak.

Her grupta ilk turu geçen takımlar, ikinci turda çift maçlı eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek. Normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takım, ilk maçta ev sahibi olacak.

İkinci turda kazanan takım, normal sezonda ligi 2. sırada tamamlayan ekiple üçüncü turda karşılaşacak. Bu tur da çift maç üzerinden oynanacak.

4 grupta da üçüncü tur maçlarını kazanan takımlar play-off finallerinde karşılaşacak. 1. Grup'un galibiyle 2. Grup'un galibi, 3. Grup'un galibiyle de 4. Grup'un galibi finalde karşı karşıya gelecek.

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Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaların sonucunda kazanan 2 ekip, TFF 2. Lig'e yükselen son takımlar olacak.

- Süper Lig şampiyonu, TFF 3. Lig'de

Süper Lig'i 2009-2010 sezonunda zirvede tamamlayarak şampiyon olan ve 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Bursaspor, geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'u 18. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'e düştü.

Yeşil-beyazlı kulüp, 1. Grup'ta yarın Düzcespor deplasmanında oynayacağı müsabakayla TFF 3. Lig'de ilk maçına çıkacak.

Bursaspor'un yanı sıra daha önce Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bir başka ekip olan Denizlispor da bu sezon TFF 3. Lig'de boy gösterecek.

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2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda mücadele eden Denizlispor; Lorient, Sparta Prag ve Lyon'u eleyerek 4. tura yükselmeyi başarmıştı.