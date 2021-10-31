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TFF 3. Lig'de 10. hafta 1 maç dışında tamamlandı

#TFF 3. Lig#TFF#3. Lig
TFF 3. Ligde 10. hafta 1 maç dışında tamamlandı

TFF 3. Lig 1. ve 2. gruplarda 10. hafta sona erdi. 3. Grup'ta ise 1 karşılaşma dışında hafta tamamlandı.

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Gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:
Sancaktepe Futbol Kulübü-Batman Petrolspor: 2-3
Karaman Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 2-2
1954 Kelkit Belediyespor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 0-0
Osmaniyespor Futbol Kulübü-Fatsa Belediyespor: 1-2
Artvin Hopaspor-Bergama Belediyespor: 2-1
Başkent Gözgözler Akademi FK-Formül Erbaaspor: 0-2
Nevşehir Belediyespor-Elazığspor: 1-0
Kahta 02 Spor-Hendekspor: 2-1
Çatalcaspor-Belediye Kütahyaspor: 1-0

2. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0
Bitexen Düzcespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-2
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kızılcabölükspor: 1-0
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Hacettepe: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
52 Orduspor FK-İskenderunspor: 1-3
Altındağspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 0-1
Yomraspor-Bayrampaşaspor: 1-0
Çarşambaspor-Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: 1-2

3. Grup:
Belediye Derincespor-Ceyhanspor: 6-0
Karşıyaka-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-4
Ağrı 1970 Spor-Çankaya Futbol Kulübü: 2-1
Modafen-Edirnespor: 0-1
Mardin 1969 Spor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1-3
İçel İdmanyurduspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gümüşhanespor: 1-0
Esenler Erokspor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği: 3-0

Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecik maçı 19.00'da oynanacak.

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