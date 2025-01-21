TFF, 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı: Hatayspor - Galatasaray ve Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında neler konuşuldu?

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayınlanan kayıtta, tartışmalı müsabakaların pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

İşte VAR kayıtları:

Hatayspor-Galatasaray maçı: Mertens'in penaltı pozisyonu

VAR: Olası penaltı pozisyonu için inceleme öneriyorum.

VAR: Sana %50 hızda göstereceğiz. Burası temas noktası.

Cihan Aydın: Gördüm. Teması gördüm. Normal hızda göster, tamam. Kararım penaltı ve kart yok.

VAR: Katılıyorum.

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VAR: Halil, sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Temas noktasını göstereceğim.

Halil Umut Meler: Arka bacak temas noktasını gördüm. Sağ ayak gördüm. Başka açın var mı?

VAR: Gösteriyoruz. Bu açı evet.

Halil Umut Meler: Topa dokunduktan sonra dikkatsiz müdahale. Gol iptal. Serbest vuruş.

VAR: Katılıyorum.

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VAR: Halil, bence burada faul var. Lütfen gel ve bak. Sana inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Topa mı, ayağa mı?

VAR: Topla oynamıyor, rakibin ayağına vuruyor.

VAR: Bu temas noktası.

Halil Umut Meler: Pozisyonu göremedim.

VAR: Sana teması göstereceğim.

Halil Umut Meler: Lütfen oynat, evet. Topa ilk dokunan mavili değil mi?

VAR: Evet.

Halil Umut Meler: Gördüm, ilk mavili topa dokunuyor, sonra 19 numara vuruyor. Böyle gördüm. Golü iptal ediyorum. Çünkü 19 numara müdahale ediyor.

VAR: Katılıyorum.