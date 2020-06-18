TFF 2 ve 3.Lig’deki son durum ne? TFF Başkanvekili Ali Düşmez açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve İcra Kurulu Başkanı Ali Düşmez, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak olan 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınarak, 2021’nin seyircili olarak Türkiye’ye verilmesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Tüm dünyaya İstanbul’u tanıtmak için UEFA’ya böyle bir başvuru yaptıklarını belirten Düşmez, “Dünyada yaşanan pandemi sıkıntısından sonra böyle bir tablo karşımıza çıktı. Hayalimiz yüz binlerin İstanbul’a gelerek, kadim şehrimizi görmesiydi. Seyircisiz oynamaktan ziyade seyircili olarak tüm dünyaya finali yansıtmak istedik. TFF yönetimimiz böyle bir karar aldı. Başkanvekilimiz Servet Yardımcı beyin destekleri ile UEFA böyle bir karar verdi. UEFA Başkanı Ceferin’e çok teşekkür ediyorum. Daha önce şehrimizde oynanan 2005 Şampiyonlar Ligi finalinin güzelliğini inşallah 2021’de tüm dünyaya de aktaracağız” dedi.



“İnşallah iki haftayı seyircili oynatırız”

Pandemi sonrası Süper Lig’de ilk hafta müsabakalarının tamamlanmasını değerlendiren Düşmez, “2 aylık bir altyapı oluşturduk. Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulu ve bizim sağlık kurulumuz yoğun bir çalışma yaptı. Sporcu sakatlığı dışında bir sıkıntı yaşamadık Süper Lig’de. İnşallah kalan 7 haftayı da böyle geçiririz. Bu kararı ülke psikolojisinde insanlara bir motivasyon olarak görüyoruz. Bu ülke ve bizler futbolu çok seviyoruz. İnşallah durum çok kötüye gitmez ve iki haftayı da seyircili oynatırız. Böyle bir hayalimiz var Hayaller olmayınca hiçbir şey olmuyor” yorumunu yaptı.



“Alt liglerle ilgili kararı vereceğiz”

TFF 2 ve 3.Lig’deki son durum hakkında toplantı yapacaklarını belirten Düşmez, “TFF 2, 3 ve Bölgesel Amatör Lig’in başlaması için şimdilik 17-18 Temmuz tarihini belirledik. Şartlar önemli. Mevsimler ilerliyor. Çok sıcak havalar var. 40-45 dereceyi bulan havalar olacak. Bu haftadan sonra en kısa zamanda yönetim kurulumuz, başkanımızın önderliğinde bir karar verecek. Çeşitli senaryolarımız var. İnsan sağlığını ön planda tutarak futbolu 81 ilde yaşatmak ve nefes aldırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.