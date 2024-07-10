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TFF 2. ve 3. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantıları Riva'da yapıldı

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#TFF#TFF 2. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı#TFF 3. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı
TFF 2. ve 3. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantıları Rivada yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 20:12

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı'nın takvimi çerçevesinde organize edilen TFF 2. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı ve TFF 3. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı'nın takvimi çerçevesinde organize edilen TFF 2. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Agah Ruşen Çetin ve Mustafa Eröğüt ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez ve Volkan Can yer aldı. TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın TFF tarafından başlatılan ve sürdürülen projeler üzerine gerçekleştirdiği sunumla başlayan toplantıda, gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı.

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TFF 3. LİG 2024-2028 EYLEM PLANI TOPLANTISI

Orhan Saka Konferans Salonu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Agah Ruşen Çetin ve Mustafa Eröğüt ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez ve Volkan Can yer aldı. TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın TFF tarafından başlatılan ve sürdürülen projeler üzerine gerçekleştirdiği sunumla başlayan toplantıda, gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı.

TFF 2. ve 3. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantıları Rivada yapıldı

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#TFF#TFF 2. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı#TFF 3. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı

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