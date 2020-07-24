MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri TFF 2. Lig'e hangi takımlar çıkacak? TFF 3. Lig play-off maçları ne zaman?
GeriFutbol TFF 2. Lig'e hangi takımlar çıkacak? TFF 3. Lig play-off maçları ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 15:43,Son Güncelleme:

TFF 2. Lig'e hangi takımlar çıkacak? TFF 3. Lig play-off maçları ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 2. Lig'e hangi takımlar çıkacak? TFF 3. Lig play-off maçları ne zaman?
Abone Olgoogle-news

TFF 3. Lig play-off final müsabakaları yarın oynanacak Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.

Antalya'da oynanacak finallerde maçlarını kazanacak takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off final maçlarının programı şöyle:



25 Temmuz Cumartesi:
20.00 Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Gloria Sports Arena)

26 Temmuz Pazar:
20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)

27 Temmuz Pazartesi:
21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)

TFF 2. Lige hangi takımlar çıkacak TFF 3. Lig play-off maçları ne zaman

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle