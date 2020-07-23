TFF 2. Lig'de play-off finalistleri yarın belli olacak!
TFF 2. Lig play-off yarı final maçları, yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, finale yükselecek.
TFF 2. Lig'de play-off yarı final maçlarının programı şöyle:
20.00 Ankara Demirspor-Tuzlaspor (Calista Sports Center)
22.00 Manisa FK-Sancaktepe FK (Titanic Mardan)
Yarı finali geçecek takımlar, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Antalya Stadı'nda final maçında karşı karşıya gelecek.
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