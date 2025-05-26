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TFF 2. Lig'de olaylı Elazığspor - Vanspor FK maçı tatil edildi!

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#TFF 2. Lig#Vanspor#Elazığspor
TFF 2. Ligde olaylı Elazığspor - Vanspor FK maçı tatil edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 22:52

Elazığspor - Vanspor FK arasında oynanan 2'nci Lig yükselme play-off maçı yardımcı hakeme isabet eden cisim sonrasında tatil edildi

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Elazığspor-Vanspor FK maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına isabet eden maddeden dolayı maç tatil edildi.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor’un, Vanspor FK karşısında 1-0 üstünlüğü ile devam eden müsabaka yardımcı hakem Kadir Beyaz’ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle yarıda kaldı.

Maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu. Bir süre beklenildikten sonra maçın tatil edildiği bildirildi. Maçla ilgili son kararı TFF verecek.

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#TFF 2. Lig#Vanspor#Elazığspor

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