TFF 2. Lig'de kura çekimi yapıldı, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta yer alacak takımlar belirlendi! İşte tüm takımlar...

2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 2. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak.

Yılmaz Büyükaydın: "TFF olarak alt liglere çok önem veriyoruz"

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, grupların belirlendiği kura çekiminde bir konuşma yaptı. Büyükaydın, "Yeni sezonun heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Önce grup kuralarını, önümüzdeki günlerde de fikstürü çekeceğiz. Zor şartlarda geçmiş sezonu noktaladık. Bir çok başkanımız, yöneticimiz, futbolcumuz, bu hastalığa yakalandı. Ben de yakalandım ama atlattım. Hepimiz için şartlar zordu. Takımlarımız kadro kurma konusunda ciddi şekilde sıkıntılar yaşadı. El birliği ile bu zorlukların üstesinden geldik. Sezonu çok güzel bir şekilde tamamladık. Zevkli müsabakalar izledik. Heyecanlı bir play-off süreci yaşadık. Üst lige çıkan takımları tekrar tebrik ediyorum" dedi.

TFF'nin alt liglere büyük değer verdiğini kaydeden Yılmaz Büyükaydın, "Başkanımız Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulumuz, elimizden geldiğince sizleri desteklemeye çalışıyoruz. Hele hele sizlerin içinden gelen birisi olarak ben tüm çabamı gösteriyorum. 1, 2 ve 3. Lig, Milli Takımlara oyuncu veren, futbolcularımızın profesyonelliğe adım attıkları yerler. Onun için çok önemsiyoruz. Bu ligler futbolumuzun temelidir, alt yapısıdır" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Önümüzdeki sezon maçların yüzde 50 oranında seyircili oynanacağını belirten Büyükaydın, "Hepimizin özlediği tablo seyircili maçların oynanması. TFF Sağlık Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Aşı programı dahilinde hazırlıklar yapılıyor. İlerleyen günlerde bunları sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullanırken tüm kulüplere yeni sezonda başarı diledi.