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TFF 2. Lig'de inanılmaz olay! 1922 Konyasporlu futbolcular yardımcı yöneticiyi hastanelik etti...

#Zonguldak Kömürspor#1922 Konyaspor#Mesut Ertekin
TFF 2. Ligde inanılmaz olay 1922 Konyasporlu futbolcular yardımcı yöneticiyi hastanelik etti...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Zonguldak Kömürspor - 1922 Konyaspor maçının bitmesinin ardından inanılmaz bir olay yaşandı. 1922 Konyasporlu futbolcular, maçtan sonra kendilerine tepki gösteren yardımcı antrenörleri Mesut Ertekin'i hastanelik etti.

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TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, bugün sahasında oynadığı maçta 1922 Konyaspor’u 90+3’üncü dakikada Berat’ın attığı golle 2-1 mağlup etti.

Zonguldak Kömürspor’un golünün ardından tüm Zonguldak Kömürsporlu futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşarken, 1922 Konyaspor'da inanılmaz bir olay yaşandı.

SAHAYA GİRDİ OYUNCULARA TEPKİ GÖSTERDİ

Zonguldak Pusula Gazetesi'nin haberine göre; Konyaspor’un yardımcı antrenörü ve menajeri Mesut Ertekin 90+3’te yedikleri golün ardından koşarak saha içine girdi ve ceza sahası içinde kendi futbolcularına yedikleri gol için büyük tepki gösterdi. Güvenlik güçleri ve diğer yardımcı antrenörler Mesut Ertekin’i tutarak zorla soyunma odasına götürdü.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte 1922 Konyasporlu futbolcuların soyunma odasında kendilerine kötü söz kullandığı gerekçesiyle kendi yardımcı antrenörleri ve menajerleri Mesut Ertekin’i darp ederek bayılttıkları iddia edildi.

ACİL AMBULANS ÇAĞIRILDI

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Soyunma odasında çıkan kavganın ardından baygınlık geçiren Mesut Ertekin için yöneticiler acilen ambulans çağırdı. Mesut Ertekin’e ilk müdahale soyunma odasında yapılmasının ardından Ertekin olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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#Zonguldak Kömürspor#1922 Konyaspor#Mesut Ertekin

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