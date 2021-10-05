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TFF 2. Lig'de 6. maç haftası yarın oynanacak

#TFF 2. Lig#Kırmızı Grup#Beyaz Grup
TFF 2. Ligde 6. maç haftası yarın oynanacak

Futbolda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 6. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki grupta oynanacak müsabakaların programı şöyle:

- Beyaz Grup
14.00 Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Kırşehir Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kırşehir AHİ)
15.30 Pendikspor-Tarsus İdman Yurdu (Pendik)
15.30 Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)
19.00 TECO Karacabey Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
19.00 Şanlıurfaspor-Pazarspor (Şanlıurfa GAP)
19.00 Akhisarspor-Isparta 32 (Spor Toto Akhisar)

- Kırmızı Grup
14.30 Adıyaman Futbol-Niğde Anadolu (Adıyaman Atatürk)
14.30 Kahramanmaraşspor-Çorum (7 Ocak)
14.30 Sivas Belediyespor-Sarıyer (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 Etimesgut Belediyespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.30 Serik Belediyespor-Bodrumspor (Serik İsmail Oğan)
15.30 Turgutluspor-Silahtaroğlu Vanspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.30 Ergene Velimeşespor-Ankaraspor (Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 Diyarbekirspor-Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)
19.00 Afjet Afyonspor-İnegölspor (Zafer)
19.00 Sakaryaspor-Somaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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#TFF 2. Lig#Kırmızı Grup#Beyaz Grup