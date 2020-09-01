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GeriFutbol TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 16:00 | Son Güncelleme:

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi

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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi
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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-21 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine göre liglerdeki ilk hafta maçları şöyle:

TFF 2. Lig:
- Beyaz Grup
Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor
Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor
Niğde Anadolu-Hacettepe
Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor
Sancaktepe-Hekimoğlu Trabzon
İnegölspor-Zonguldak Kömürspor
Çorum FK-Manisa FK
Kocaelispor-Sarıyer
Ergene Velimeşespor-Uşakspor

- Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare-Elazığspor
Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK
GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor
1922 Konyaspor-Sakaryaspor
Serik Belediyespor-Pendikspor
Eyüpspor-Pazarspor
Kardemir Karabükspor-Başkent Akademi
Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor
Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Kırklarelispor-Sivas Belediyespor

TFF 3. Lig:
- 1. Grup
Artvin Hopaspor-Edirnespor
Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor
Kızılcabölükspor-Çankaya FK
Manisaspor-Diyarbakır FK
1928 Bucaspor-Ofspor
1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Payasspor
Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor

- 2. Grup
Karaman Belediyespor-Tekirdağspor
Mardin Büyükşehir Başakspor-Tokatspor
Fethiyespor-Nazilli Belediyespor
Erzinspor-Halide Edip Adıvarspor
Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği
Ceyhanspor-Çengelköy Futbol Yatırımları
Büyükçekmece Tepecikspor-Yozgatspor 1959
Kahta 02-Ağrı 1970

- 3. Grup
Erbaaspor-Batman Petrolspor
Altındağspor-Şile Yıldızspor
Esenler Erokspor-Somaspor
Isparta 32-Karşıyaka
Gölcükspor-Çarşambaspor
Osmaniyespor-İçel İdmanyurdu
Elazığ Karakoçan FK-Arhavispor
Yalovaspor-Çatalcaspor

- 4. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor
Düzcespor-Muğlaspor
1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor
Kestelspor-Kozanspor
52 Orduspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Bursa Yıldırımspor-Adıyaman 1954
Sultanbeyli Belediyespor-Modafen
Bayrampaşaspor-Siirt İl Özel İdare

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