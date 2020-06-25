TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman başlıyor? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika tarih açıklaması

TFF Yönetim Kurulu Toplantısı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları için görüşmede maçların başlayacağı tarihle ilgili değerlendirmeler ele alındı. Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının başlayacağı tarih yapılan toplantının ardından 18 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

TFF 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması yönünde karar alındığını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır.