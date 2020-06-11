TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman başlıyor? Toplantı gerçekleşti

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları için görüşme, TFF Başkanı Nihat Özdemir nezdinde, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Günaydın ve Celil Hekimoğlu katılımıyla gerçekleşti. Görüşmede, TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının oynanacağı tarih bilgisi ve hazırlıklar, uygulamalar ele alındı.

TFF 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplantıda, TFF Yönetim Kurulu tarafından 13 Mayıs tarihinde şimdilik kaydıyla 18 Temmuz'da başlatılması kararlaştırılan TFF 2. ve 3. Lig müsabakaları ile ilgili hazırlıklar ve uygulamalar değerlendirildi. Maçların başlayacağı resmi tarih detayları önümüzdeki günlerde TFF tarafından açıklanacak.