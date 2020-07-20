TFF 2. Lig play off maçları ne zaman?
TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları, Antalya'da 5 farklı sahada toplam 20 takımın mücadelesine sahne olacak. Toplam 20 takım, tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalarda tur atlayıp, bir üst lige yükselebilmenin mücadelesini verecek. Peki, TFF 2020 2. Lig play off maçları ne zaman?
Antalya'da 20-28 Temmuz'da oynanacak TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları için hazırlıklar tamamlandı. Takımlardan birinin TFF 1. Lig'e, 3'ünün TFF 2. Lig'e yükseleceği play-off mücadeleleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
16 MAÇLIK PROGRAM
Antalya'daki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi, Calista Sports Center, Gloria Sports Arena sahaları ile Titanic Mardan Stadyumu'nda yarın oynanacak TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçlarında, Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK, Ankara Demirspor-Sakaryaspor, GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor takımları karşılaşacak.
Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor ile Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçlarının galipleri, Ankara Demirspor-Sakaryaspor ile GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor mücadelelerinin kazananları, 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.
TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
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