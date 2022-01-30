Pendikspor'dan TFF'ye zemin tepkisi! 'Takdir kamuoyunun'

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Pendikspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi, zeminin karla kaplı olması nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi.

Ligde en yakın rakibinin 11 puan farkla önünde lider konumda bulunan İstanbul ekibi, Konya'da oynayacakları maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve zeminin karla kapla olması nedeniyle TFF'ye tepkisini dile getirdi.

Pendikspor paylaşımında, "Konya'da 'Isınmak' için sahadayız(!) Karatay Termal 1922 Konyaspor maçının oynanacağı zemini başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere tüm spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!" ifadelerine yer verdi.