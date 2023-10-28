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TFF 2. Lig ekibi Menemen FK’yla anlaşan Yılmaz Vural'ın hedefi Süper Lig

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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural
TFF 2. Lig ekibi Menemen FK’yla anlaşan Yılmaz Vuralın hedefi Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 11:10

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü’yle anlaşan Türkiye’nin en tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, yeni bir başarı hikayesi yazarak önce 1’inci Lig, ardından Süper Lig hedefine yürümek istediklerini söyledi.

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Türkiye’nin en çok takım çalıştıran teknik direktörü unvanını elinde bulunduran 70 yaşındaki Yılmaz Vural, 32’nci takımına imza atarken ilk kez 2’nci Lig’de görev alacağını belirtti.

Menemen FK’da Başkan Bilgin Tokul’un kendisiyle çalışmayı çok istediğini, projelerini görünce teklifi geri çeviremediğini belirten Vural, "Burada yapılanmayı tamamlayıp adım adım Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Daha önce yarım kalan tesisler konusunda da belediyemizden kısa sürede yapılacağı sözünü aldık" dedi.

Menemen FK’nın sezon başında kurduğu kadroyla kağıt üzerinde şampiyonluk adaylarından olduğunu dile getiren Yılmaz Vural, "Ancak sahadaki sonuçlar takımın kalitesini yansıtmadı. Oyuncularıma da söyledim, sahada isminiz, daha önce yaptıklarınız maç kazanmıyor. Herkes formasını sonuna kadar sahiplenmeli. Grupta bu hafta bay takım olmamız avantaj. Hafta içinde Türkiye Kupası’nda Nevşehir Belediyespor’la oynayacağımız maçı da lig sınavları öncesi takımı görmek için önemli fırsat olarak nitelendiriyorum. Önce içinde bulunduğumuz durumdan çıkıp ardından 1’inci Lig mücadelesi vereceğiz. Kulüpte hiçbir mali sorun bulunmuyor. Menemen basamakları adım adım çıkıp yeni bir başarı hikayesi yazacak" diye konuştu.

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TFF 2. Lig ekibi Menemen FK’yla anlaşan Yılmaz Vuralın hedefi Süper Lig


GENÇ TEKNİK ADAM ELEŞTİRİSİ

Türkiye’nin en renkli teknik direktörü de olan Yılmaz Vural, üst liglerde kulüplerin futbolu yeni bırakan ünlü futbolcuları direkt teknik adamlığa getirmesini de eleştirdi.

"Oynamak başka oynatmak başka" diyen Vural, "Fiziki yetenekleriniz sizi iyi bir futbolcu yapabilir ama saha kenarında iyi bir teknik direktör yapmaz. Teknik direktörlük eğitimle, tecrübeyle başlayan bir süreç. Futbolu bırakır bırakmaz sırf ünlü diye oyunculara Süper Lig’de takım emanet ediliyor. Bunu yanlış buluyorum. Menemen’de tecrübeli teknik adamların farkını da ortaya koymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural

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