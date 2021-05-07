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GeriFutbol TFF 1'inci Lig'de kritik maçlara Süper Lig hakemleri
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Futbol
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

TFF 1'inci Lig'de kritik maçlara Süper Lig hakemleri

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TFF 1'inci Lig'de kritik maçlara Süper Lig hakemleri

TFF 1'inci Lig'de 34'üncü haftanın hakemleri belli oldu. Süper Lig'e çıkacak iki takımın belli olacağı karşılaşmalarda yine Süper Lig'de maç yöneten hakemler görev yapacak.

TFF 1'inci Lig'de bu hafta oynanacak son maçlar öncesinde Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Puan tablosundaki ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig sevinci yaşayacağı maratonun son sınavlarında yine Süper Lig'de boy gösteren hakemler düdük çalacak.

Pazar günü üçü de saat 20.30'da başlayacak kritik karşılaşmaların hakemleri şöyle:

Adanaspor - Yılport Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Tuzlaspor - GZT Giresunspor: Atilla Karaoğlan
Menemenspor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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