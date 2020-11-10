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GeriFutbol TFF 1’inci Lig’de erteleme maçının tarihleri açıklandı!
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DHA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

TFF 1’inci Lig’de erteleme maçının tarihleri açıklandı!

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TFF 1’inci Lig’de erteleme maçının tarihleri açıklandı!
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TFF 1’inci Lig’de daha önce ertelenen iki karşılaşmanın programı belli oldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre; İzmir’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Menemenspor-Ankaraspor 8’inci hafta maçı 1 Aralık Salı günü, koronavirüs nedeniyle ertelenen Altay-Giresunspor 7’nci hafta karşılaşması ise 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İki karşılaşmanın başlangıç saati de 13.30 olarak belirlendi.

 

TFF 1’inci Lig’de erteleme maçının tarihleri açıklandı

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