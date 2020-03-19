TFF 1. ve 2. lig maçları ertelendi mi? Ligler ne zaman başlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği corona virüsü toplantısı sonrası nisan ayına kadar Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kameraların karşısına geçerek bugün Süper Lig'de maçların ertlendiğini açıkladı. TFF 1. ve 2. lig maçlarını takip edenler, bu karşılaşmaların da oynanıp oynanmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, TFF 1. ve 2. lig maçları ertelendi mi? İşte, Bakan Kasapoğlu ve TFF'nin konuyla yaptığı açıklamanın detayları.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonları'nın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile yaptığı toplantının ardından liglere süresiz ara verildiğini açıkladı.

Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol ligleri de ertelendi.

Kasapoğlu, toplantı sonrasında şu sözleri kullandı;

Koronavirüs salgını ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ilk çıktığı andan itibaren hızlı ve etkili önlemler alan ülkelerden biriyiz. Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir operasyon merkezi ve Bilim Kurulu önemli bir rehber. Olası senaryoları takip eden ve önlemleri alan kurumlarımız var. Devletimiz elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordine bir şekilde almaya devam ediyor. İnşallah bu salgından millet ve devlet olarak üstesinden geleceğiz. 14 günlük karantina süreci konusundaki tedbirlere uyulması önemli.

Ülke genelinde bulunan yurtlarımızın karantina tedbirleri açısından önemi var. 14 şehirde 35 yurdumuzu sağlık bakanlığımıza açtık. Öğrencilerimiz tatil döneminde evlerine gitmeyi tercih etti. Bu dönemde onlardan para almadık. Bu sürece katılan herkese teşekkürü borç biliyorum.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"ndan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer Federasyon Başkanlarının katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sportif tedbirlerin değerlendirildiği toplantı bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıda liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı. Bu kararın ardından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni takvim gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belli olacak.