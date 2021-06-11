MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'in yeni takımı Kocaelispor, Bogdan Stancu'nun peşinde
GeriFutbol TFF 1. Lig'in yeni takımı Kocaelispor, Bogdan Stancu'nun peşinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'in yeni takımı Kocaelispor, Bogdan Stancu'nun peşinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'in yeni takımı Kocaelispor, Bogdan Stancu'nun peşinde

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un teknik asbaşkanı ve transfer komitesi üyesi Mehmet Yaşar, Rumen golcü Bogdan Stancu'yu transfer etmek istediklerini bildirdi.

Kulüp tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, Kocaelispor'un köklü ve büyük bir camia olduğunu belirterek, taraftarların kendilerinden iyi bir takım oluşturulmasını beklediğini söyledi.

TFF 1. Ligin yeni takımı Kocaelispor, Bogdan Stancunun peşinde

Kocaelispor'a yakışan bir kadro oluşturmak için teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yaşar, "Stancu'yla ilgili görüşmelerimiz var. Stancu'yla çalışmak istiyoruz. Maliyetleri uydurabilirsek Kocaelispor'a katmaya çalışacağız. Önemli bir futbolcu, üst ligden bir futbolcu. Üst ligden birkaç futbolcu almamız gerekiyor çünkü rakiplerimiz bu anlamda çok ciddi transferler yapıyor. Onlardan geri kalmamamız gerekiyor. Stancu'yla ilgileniyoruz." diye konuştu.

Yaşar, Stancu'nun geçen sene oynadığı maliyete kendilerinin çıkamadığını dile getirerek, "Stancu'nun bizim istediğimiz fiyata gelmesi gerekiyor. Baya yol kat ettik, ufak tefek pürüzler kaldı. Onları da aşabilirsek inşallah kulübe kazandıracağız gibi." ifadesini kullandı.

Renklerine bağladıkları Abdoulaye Cisse'nin transfer süreci hakkında konuşan Yaşar, transfer konusunda çok yönlü ve dikkatli çalıştıklarını söyledi.

TFF 1. Ligin yeni takımı Kocaelispor, Bogdan Stancunun peşinde

Yaşar, Güney Afrikalı santrafor Dino Ndlovu'yla ilgili Akçay'ın olumlu görüş verdiğini belirterek, "Bir teklif verdik ama Stancu transferini bitirebilirsek Dino transferini askıya alırız. Onun önünde bir de yerli forvetimiz var, Dino en son düşündüğümüz bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

TFF 1. Ligin yeni takımı Kocaelispor, Bogdan Stancunun peşinde

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi