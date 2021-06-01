TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa FK transferlere başladı! İlk imza Veli Çetin...
Futbolda yeni sezonda tarihinde ilk kez TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü ilk resmi transferini gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar geçen sezon Yılport Samsunspor forması giyen stoper Veli Çetin’i kadrosuna dahil etti. Manisa’ya gelen deneyimli stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş altyapısından yetişen 26 yaşındaki oyuncu, Menemenspor, Göztepe ve Samsunspor formalarını terletti. Geçen sezon Samsunspor’da Play-Off’lar dahil 21 karşılaşmaya çıkan Veli, 5 kez fileleri sarstı.
Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig’e yükselen Gzt Giresunspor’dan defans oyuncusu Sadi Karaduman’la da anlaşmıştı. Ege ekibinin 29 yaşındaki futbolcuyla en kısa zamanda mukavele yapacağı kaydedildi.
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