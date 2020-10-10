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Haber Giriş: 10.10.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

TFF 1.Lig’in en sert takımı Bursaspor

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TFF 1.Lig’in en sert takımı Bursaspor
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4 haftası geride kalan TFF 1.Lig’de en çok faul yapan ekip Bursaspor oldu. Yeşil beyazlıları, Samsunspor, Adanaspor ve Giresunspor takip etti.

TFF 1.Lig’in geride kalan 4 haftalık diliminde en çok faul yapan takım Bursaspor oldu. Genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan yeşil beyazlı takım, Adana Demirspor (16), Altınordu (13), Giresunspor (24) ve Tuzlaspor (25) maçlarından toplam 78 kez faul yaptı. Bu rakam ise 4 haftalık süreçte Bursaspor’u ligin en sert takımı yapmasına yetti. Maç başına 19,5 faul ortalaması ile Yeşil beyazlıları, Samsunspor (76), Adanaspor (72) ve Giresunspor (70) takip etti. Ligin en az faul yapan takımı ise Boluspor (41) oldu.

TFF 1.Lig’in en sert takımı Bursaspor

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