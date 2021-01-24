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Futbol
İHA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'in en genç golcüsü! Ali Akman 10 gole ulaştı...

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Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Adana Demirspor deplasmanında da ağları havalandırarak gol sayısını 10’a yükseltti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç golcüsü Ali Akman, rakip fileleri sarsmaya devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takımın deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçında galibiyet golünü kaydeden 18 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 10’a yükseltti.

Adana Demirspor: 1 - Bursaspor: 2
Adana Demirspor: 1 - Bursaspor: 2

Hem Avrupa hem de Türkiye’de birçok takımın transfer listesinde yer alan Ali Akman, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü.

Genç futbolcu, bu alanda 12 gollü Altay’ın tecrübeli futbolcusu Marco Paixao’nun hemen arkasında yer alıyor.

Akman ayrıca Adana Demirspor maçı sonrası, “Nerede kalmıştık” yorumunda bulundu.

 

TFF 1. Ligin en genç golcüsü Ali Akman 10 gole ulaştı...

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