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GeriFutbol TFF 1. Lig'in 29. hafta hakemleri açıklandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'in 29. hafta hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig'in 29. hafta hakemleri açıklandı!
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TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar:

19 Haziran Cuma:
20.00 Giresunspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç
20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Alper Çetin

20 Haziran Cumartesi:
17.30 Keçiörengücü-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam

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21 Haziran Pazar:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok
20.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan
20.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

22 Haziran Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker

TFF 1. Ligin 29. hafta hakemleri açıklandı

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