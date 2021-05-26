TFF 1. Lig'den Süper Lig'e son bilet hangi takımın olacak? Altınordu'nun Altay karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

ALTINORDU

- Normal sezonu 6. sırada bitirip play-off yarı finalinde de Samsunspor'u saf dışı bırakan Altınordu, 51 yıl sonra Süper Lig'e geri dönebilecek mi?

- 9 yıldır TD koltuğunda olan Hüseyin Eroğlu, alt yapıdan üst yapıya taşıdığı sistemin meyvesini Süper Lig'e yükselerek alabilecek mi?

- İzmir'deki Samsunspor maçında hücumun en ilerisinde Ahmet İlhan Özek ile Enis Destan boy göstermişti. Rövanşta ise Enis sonradan oyuna girip 90+'da rakip kaleci Nurullah Aslan'ı kontrada yakalayıp kendi sahasından avlamıştı.

- Kalede Erhan Erentürk, önünde "Yusuf, Sinan & Kahraman" üçlüsü değişmeyecektir.

- Orta sahada yükü Furkan Çil ve Oğulcan Ülgün omuzluyor. Zaman zaman Burak İnce de dahil olup işin yaratıcılık kısmında katkı verebiliyor.

ALTAY

- 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, üst üste galibiyetler alıp havaya girdi ve artık Süper Lig'e bir adım uzaklıkta.

- Normal sezonu 5. sırada tamamlayan İzmir'in siyah beyazlı ekibi, İstanbulspor'u play-off dışına iterek adını finale yazdırmıştı.

- Geniş kadronun en önemli ismi, şüphesiz Marco Paixao! Portekizli bu sezon 35 resmi maçta forma giydi ve 24 gole imza attı...

- Paixao'nun arkasında bir kanatta Leandro Kappel, diğer kanatta da Erhan Çelenk forma giyiyor.

- Orta alanda ise Göztepe ile Süper Lig tecrübesi yaşayan Andre Poko ve Süper Lig'de BB Erzurumspor forması terleten Jasmin Scuk yer alıyor.

- Marcio Mossoro ve İbrahim Öztürk gibi bu tansiyonu yüksek maçları bolca oynamış isimlerin Altay kadrosunda yer alması da onlar için büyük bir artı...







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Altınordu son 6 maçında yenilgi yüzü görmedi! (3 galibiyet - 3 beraberlik)

- Altay, Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazanmasını bildi! (4 maç - 9 gol)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu TFF 1. Lig play-off final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Altay kazanır" oldu!

%47'lik kesim Mustafa Denizli önderliğindeki Altay'dan Altınordu karşısında zafer bekliyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve bu zorlu mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Altınordu'nun genç golcüsü Enis Destan, geçtiğimiz kasım ayında "Yılın Hareketi" ödülünü kazanmıştı...