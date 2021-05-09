TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı! Süper Lig'e çıkacak iki takım belli oluyor
TFF 1. Lig'de son hafta maçları, saat 20.30'da başlayan 3 karşılaşmayla tamamlanıyor ve Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor arasından Süper Lig'e direkt çıkan iki takım belli oluyor. Karşılaşmaların canlı skorlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt çıkacak iki takımın belli olacağı karşılaşmalar başladı. Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor oynayacağı maçların ardından Süper Lig bileti alan iki takım belli olacak.
İşte maçların canlı skorları;
Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor
Adanaspor 0 - 2 Samsunspor
Menemenspor 0 - 3 Adana Demirspor
CANLI PUAN DURUMU
1- Adana Demirspor: 70
2- Giresunspor: 70
3- Samsunspor: 70
TFF 1. Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
Balıkesirspor-Altınordu: 0-5
Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3
Altay-Bandırma: 4-3
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