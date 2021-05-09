MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de son hafta heyecanı! Süper Lig'e çıkacak iki takım belli oluyor
GeriFutbol TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı! Süper Lig'e çıkacak iki takım belli oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 09.05.2021 - 20:28 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı! Süper Lig'e çıkacak iki takım belli oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı! Süper Lig'e çıkacak iki takım belli oluyor

TFF 1. Lig'de son hafta maçları, saat 20.30'da başlayan 3 karşılaşmayla tamamlanıyor ve Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor arasından Süper Lig'e direkt çıkan iki takım belli oluyor. Karşılaşmaların canlı skorlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt çıkacak iki takımın belli olacağı karşılaşmalar başladı. Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor oynayacağı maçların ardından Süper Lig bileti alan iki takım belli olacak.

İşte maçların canlı skorları;

Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor

Adanaspor 0 - 2 Samsunspor

Menemenspor 0 - 3 Adana Demirspor

CANLI PUAN DURUMU

1- Adana Demirspor: 70

2- Giresunspor: 70

3- Samsunspor: 70

TFF 1. Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Balıkesirspor-Altınordu: 0-5

Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3

Altay-Bandırma: 4-3

TFF 1. Ligde son hafta heyecanı Süper Lige çıkacak iki takım belli oluyor

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi