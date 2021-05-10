TFF 1. Lig'de play-off yarı final maç programı belli oldu

TFF 1. Lig'de normal sezonun sona ermesinin ardından, Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı play-off'ta yarı final maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

İşte play-off yarı finalinde maç programı;

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