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GeriFutbol TFF 1. Lig'de play-off yarı final maç programı belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 10.05.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de play-off yarı final maç programı belli oldu

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TFF 1. Lig'de play-off yarı final maç programı belli oldu

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off'ta yarı final maç programı açıklandı.

TFF 1. Lig'de normal sezonun sona ermesinin ardından, Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı play-off'ta yarı final maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

İşte play-off yarı finalinde maç programı;

TFF 1. Ligde play-off yarı final maç programı belli oldu

TFF 1. Ligde play-off yarı final maç programı belli oldu

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