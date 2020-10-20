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DHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de İzmir derbisi! Altınordu'nun konuğu Altay...

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TFF 1. Lig'de İzmir derbisi! Altınordu'nun konuğu Altay...
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TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Adanaspor'a 5-2’lik skorla yenilerek zirve yarışında yara alan Altınordu yarın son olarak Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla geçen Altay'ı konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak İzmir derbisinde Hakan Ceylan düdük çalacak. Ligde 9 puan toplayan Altınordu 6'ncı sırada yer bulurken, 10 puanı bulunan Altay ise 3'üncü basamakta yer alıyor. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle karşılaşamaya seyirci alınmayacak.

İç saha maçlarını aynı stadyumda oynayan iki ekipten ev sahibi konumundaki kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren stoper Yusuf ve sağ bek Emre ile idman eksiği olan stoper Yiğithan forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda tedavisi devam eden sol kanat Ziya kadroda yer almayacak. Adale ağrısı olan sağ kanat Kappel'in durumu maç saatinde netleşecek. 

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, derbide 3 puan hedeflediklerini söyledi.

ALTINORDU MUHTEMEL 11

Erhan- Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Muzaffer, Burak, Ahmet İlhan, Muhammed, Metehan, Ahmet Dereli

ALTAY MUHTEMEL 11

Burak- Tolga, İbrahim, Lokman, Özgür, Scuk, Yekta, Erhan, Regattin, Amorim, Paixao

 

TFF 1. Ligde İzmir derbisi Altınordunun konuğu Altay...

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