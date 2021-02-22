MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de İzmir derbisi! Altay ile Altınordu...
GeriFutbol TFF 1. Lig'de İzmir derbisi! Altay ile Altınordu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de İzmir derbisi! Altay ile Altınordu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de İzmir derbisi! Altay ile Altınordu...
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in İzmirli temsilcileri Altay ile Altınordu, yarınki 23. hafta mücadelesiyle profesyonel liglerde 30. kez birbirlerine rakip olacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Altınordu müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Ligde 38'er puana sahip iki takımdan Altay averajla beşinci sırada yer alırken, Altınordu da onu takip ediyor.

Yücel İldiz'den sonra göreve gelen Osman Özköylü'nün ikinci maçında geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Altay, iç sahada oynadığı son 2 karşılaşmadan puan çıkaramadı.

Altay gurbette güldü Deplasmanda 3 galibiyet...
Altay gurbette güldü! Deplasmanda 3 galibiyet...

Ligde son 6 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunan Altınordu, son 4 müsabakada 10 puan topladı.

- 30. randevu

Altay ile Altınordu, profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 9’u 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 29 maçta karşılaştı.

İki ekibin geride kalan maçlarında Altınordu'nun biri hükmen olmak üzere 12, Altay'ın 9 galibiyeti bulunurken, 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

Altınordu’da seri bitti Kritik 2 puan kaybedildi...
Altınordu’da seri bitti! Kritik 2 puan kaybedildi...

Bu karşılaşmalarda Altınordu 35 gol attı, Altay ise 31 gol kaydetti.

- Paixao, 5 karşılaşmada da gol attı

Rekabette 42 farklı futbolcu gol atma sevinci yaşadı. Altınordu adına 4 gol atan Arif Gümüşçeviren ile Altay’la 6 gol üreten Marco Paixao, en golcü isimler konumunda bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli golcüsü Paixao, Altınordu'ya karşı forma giydiği 5 maçta da fileleri havalandırdı.

 

TFF 1. Ligde İzmir derbisi Altay ile Altınordu...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi