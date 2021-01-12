TFF 1. Lig'de ilk yarının kart raporu

TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada 746 sarı ve 29 kırmızı kart gösterildi. Ligin ilk yarısında hafta başına 1,71 kırmızı ve 43,9 sarı kart ortalaması oluştu.

Hakemler, 4. haftadaki Adana Demirspor-Adanaspor maçında 11, 7. haftadaki Altay-Giresunspor, 10. haftadaki Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor-Adanaspor karşılaşmalarında ise 10'ar sarı kart gösterdi.

3. haftadaki Beypiliç Boluspor-Altınordu ve 13. haftadaki Akhisarspor-Adanaspor müsabakalarında hakemler sarı kartlarına başvurmadı.

İlk devrede 10. haftadaki Menemenspor-Altay ve 16. haftadaki Tuzlaspor-Altınordu müsabakalarında hakemler kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.



Sarı kartlar

Adanaspor, 53 kezle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Adanaspor'u 51 kartla Eskişehirspor, 50 kartla Akhisarspor ve 48 kartla Menemenspor izledi.

Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 30 kez uyarı verdiği Ankara Keçiörengücü oldu.

Adanaspor’dan Canberk Dilaver ile Beypiliç Boluspor’dan Bekir Yılmaz 8’er kezle en fazla sarı kart gören isimler oldu.



Kırmızı kartlar

Toplam 29 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Aydeniz Et Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor, İstanbulspor ve Royal Hastanesi Bandırmasporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Ankaraspor ile Menemensporlu futbolcular 4, Altınordu ve Eskişehirsporlu futbolcular ise üçer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ankaraspor’dan Milos Stanojevic, Menemenspor’dan Sikiru Olatunbosun ile Bereket Sigorta Ümraniyespor’dan Gökhan Süzen ikişer kez kırmızı kart gördü.



Takımlara göre kartlar



TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle:



Takımlar Sarı Kırmızı

Adana Demirspor 37 2

Adanaspor 53 1

Akhisarspor 50 2

Altay 39 1

Altınordu 33 3

Ankara Keçiörengücü 30 2

Ankaraspor 46 4

Aydeniz Et Balıkesirspor 44 0

Bereket Sigorta Ümraniyespor 42 2

Beypiliç Boluspor 44 0

Bursaspor 39 2

Eskisehirspor 51 3

Giresunspor 42 1

İstanbulspor 31 0

Menemenspor 48 4

Royal Hastanesi Bandırmaspor 36 0

Tuzlaspor 41 2

Yılport Samsunspor 40 0

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