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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de ilk yarı yarın tamamlanıyor! Akhisarspor ile Adanaspor...

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TFF 1. Lig'de ilk yarı yarın tamamlanıyor! Akhisarspor ile Adanaspor...
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TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk devre heyecanı 13. haftadan ertelenen Akhisarspor-Adanaspor maçıyla tamamlanacak.

Ligde konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Akhisarspor-Adanaspor karşılaşması yarın saat 19.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak.

Müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Sıralamada 13 puanla 16. sırada yer alan Akhisarspor, 8 haftadır galip gelemediği ligde üst üste 7 maçını kaybetti.

Son olarak erteleme maçında Ankaraspor'u 2-0'lık skorla geçen Adanaspor, ligde 18 puanla 13. durumda bulunuyor.

 

TFF 1. Ligde ilk yarı yarın tamamlanıyor Akhisarspor ile Adanaspor...

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