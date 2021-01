TFF 1. Lig'de ilk yarı raporu!

Giresunspor'un zirvede tamamladığı TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunun ilk devresinde, liderden itibaren 6. sıraya kadar ekipler birer puan farkla sıralandı.

Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off etabının ardından bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Ligde ilk yarı heyecanı dünkü 13. haftadan ertelenen Akhisarspor-Adanaspor karşılaşması ile tamamlandı.

İlk 17 haftalık süreci 35 puanla Giresunspor'un lider tamamladığı ligde, Karadeniz temsilcisini 34 puanlı İstanbulspor, 33 puana sahip Yılport Samsunspor, 32 puanlı Altay, 31 puana ulaşan Adana Demirspor ve 30 puanlı Tuzlaspor izledi.

Devreyi 3 puanla tamamlayan Eskişehirspor, 9 puanlı Ankaraspor ile 13 puana sahip Akhisarspor ise düşme hattında bulunuyor.

Altınordu'nun 1, Adana Demirspor, Altay, Ankara Keçiörengücü ile Tuzlaspor’un ikişer, İstanbulspor’un 7 haftayı lider tamamladığı ligde ilk yarının son haftasında liderliği Altay'dan devralan Giresunspor, devreyi zirvede tamamladı.



1 takıma ceza

1. Lig'de Eskişehirspor'un TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen cezayla 3 puanı silindi.

Ligde 9. hafta erteleme maçında deplasmanda Adanaspor'u 3-2 mağlup eden Menemenspor, karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Seriler

Giresunspor'un devre arasına 6 maçlık galibiyet serisiyle girdiği ligde, Altay 5, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor ise dörder müsabakadan art arda 3 puanla ayrıldı.

Giresunspor üst üste 10 maçta, Tuzlaspor art arda 8 karşılaşmada, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor üst üste 7 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Eskişehirspor'un henüz galibiyetinin bulunmadığı ligde Akhisarspor ile Beypiliç Boluspor üst üste 9, Ankaraspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor ise art arda 8 müsabakada rakiplerine üstünlük kuramadı.



- 2020-2021 sezonu ilk yarı raporu



En az kart gösterilen hafta: 1. hafta (39 sarı)

En fazla kart gösterilen hafta: 11. hafta (54 sarı, 4 kırmızı)

Kırmızı kart gösterilmeyen haftalar: 1. ve 6. hafta

En fazla sarı kart gösterilen hafta: 11. hafta (54)

En az sarı kart gösterilen hafta: 9. hafta (34)

Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takımlar: Aydeniz Et Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor, İstanbulspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor

Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takımlar: Ankaraspor, Menemenspor (4)

Futbolcuları en fazla sarı kart gören takımlar: Adanaspor (53)

Futbolcuları en az sarı kart gören takım: Ankara Keçiörengücü (30)

Skorların tasnifi: Ligde 153 maçın 37'si beraberlikle tamamlandı. 68'i ev sahibi (1'i hükmen), 48'i de deplasman takımı olmak üzere 116 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 17 ayrı skor görüldü

En çok görülen skor: 1-0 (29)

Diğer skorlar: 2-1 (25), 2-0 (23), 1-1 (17), 3-1 (13), 0-0 (12), 3-0

(10), 2-2 (6), 4-1, 4-2, 6-0 (3), 3-2, 3-3, 5-2 (2), 4-3, 5-0, 5-3 (1)

En az beraberlik görülen haftalar: 11, 12, 16. ve 17. hafta (1)

En fazla beraberlik görülen hafta: 9. hafta (5)

Deplasmanda en farklı skorla kazanan takım: Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (0-6)

Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takımlar: Altay-Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor (6-0)

Ev sahibi takımların en başarılı olduğu hafta: 15. hafta (7 galibiyet, 2 beraberlik: 23 puan)

Deplasman takımlarının en başarılı olduğu haftalar: 3. ve 13. hafta (5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi: 17 puan)

Deplasman takımlarının galip gelemediği hafta: 15. hafta

Ev sahibi takımların en başarısız olduğu haftalar: 3. ve 13. hafta (2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi: 8 puan)

Deplasman takımlarının en başarısız olduğu hafta: 15. hafta (2 beraberlik, 7 yenilgi: 2 puan)

En az galip gelen takım: Eskişehirspor (0)

En fazla galip gelen takımlar: Altay, Giresunspor ve İstanbulspor (10)

En fazla berabere kalan takım: Menemenspor (7)

En az berabere kalan takım: Altay (2)

En fazla yenilen takım: Ankaraspor (12)

En az yenilen takımlar: Giresunspor, Yılport Samsunspor (2)

En fazla gol atan takım: İstanbulspor (37)

En az gol atan takım: Eskişehirspor (10)

En fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (34)

En az gol yiyen takım: Ankara Keçiörengücü, Giresunspor (13)

Kendi sahasında en başarılı takım: İstanbulspor (9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik: 21 puan)

Kendi sahasında en başarısız takım: Eskişehirspor (9 maçta 4 beraberlik, 5 mağlubiyet: 4 puan)

Kendi sahasında en fazla galip gelen takımlar: Altay, Giresunspor, İstanbulspor, Yılport Samsunspor (6)

Kendi sahasında galip gelmeyen takım: Eskişehirspor

Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Adana Demirspor, Eskişehirspor (4)

Kendi sahasında berabere kalmayan takım: Bursaspor

Kendi sahasında en fazla yenilen takımlar: Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor (5)

Kendi sahasında yenilmeyen takımlar: Adana Demirspor, İstanbulspor

Kendi sahasında en fazla gol atan takım: İstanbulspor (26)

Kendi sahasında en az gol atan takımlar: Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor (5)

Kendi sahasında en fazla gol yiyen takımlar: Adanaspor, Menemenspor

(14)

Kendi sahasında en az gol yiyen takım: Ankara Keçiörengücü (5)

Deplasmanda en başarılı takım: Giresunspor (8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi: 15 puan)

Deplasmanda en başarısız takım: Eskişehirspor (8 maçta 2 beraberlik, 6 yenilgi: 2 puan)

Deplasmanda en fazla galip gelen takımlar: Adana Demirspor, Altay, Giresunspor, İstanbulspor, Tuzlaspor (4)

Deplasmanda galibiyeti olmayan takım: Eskişehirspor

Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Menemenspor (5)

Deplasmanda beraberliği olmayan takımlar: Adana Demirspor, Altay, Ankaraspor

Deplasmanda en fazla yenilen takım: Ankaraspor (8)

Deplasmanda en az yenilen takımlar: Giresunspor, Yılport Samsunspor

(1)

Deplasmanda en fazla gol atan takım: Bursaspor (15)

Deplasmanda en az gol atan takım: Eskişehirspor (5)

Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (21)

Deplasmanda en az gol yiyen takımlar: Giresunspor, İstanbulspor (7)

Not: Eskişehirspor'un aldığı ceza puanı değerlendirmeye katılmamıştır.

