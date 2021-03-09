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GeriFutbol TFF 1. Lig'de heyecan fırtınası, ilk 6 takımın 4'ü puan kaybetti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de heyecan fırtınası, ilk 6 takımın 4'ü puan kaybetti

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TFF 1. Lig'de heyecan fırtınası, ilk 6 takımın 4'ü puan kaybetti

TFF 1. Lig'de 25. haftaya ilk 6'da giren takımlardan 4'ü, haftayı puan kaybıyla tamamladı.

Lider GZT Giresunspor'un üst üste 2. mağlubiyetini yaşadığı 25. haftada Adana Demirspor, ikinci sıradaki Yılport Samsunspor'u 2-0 yenerek rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı, Altınordu da Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanından 1 puan çıkarabildi. İlk 6'daki ekiplerden sadece Adana Demirspor ve Altay'ın galip geldiği haftada bu iki takım, ilk 2'dekilerle puan farkını azalttı.

Düşme hattındaki 3 takım değişmezken, 16. sıradaki Akhisarspor, düşme hattının hemen üzerinde 15. durumda bulunan Aydeniz Et Balıkesirspor'la puan farkını 4'e indirdi.

Akhisarspor'un dışında Ankaraspor ile Eskişehirspor da düşme hattında yer alıyor.

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- İkinci yarının lideri GZT Giresunspor

Son 9 haftaya girilen ligde GZT Giresunspor, son 2 maçını puansız geçmesine rağmen ikinci devrede en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor.

İkinci yarının 8 haftalık sürecinde GZT Giresunspor 18, Yılport Samsunspor ile Altınordu 17, Adana Demirspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor ise 14 puan kazandı.

Bu süreçte Eskişehirspor'un 4 puanda kaldığı ligde Adanaspor 6, Ankaraspor ile Bursaspor ise 7 puan alabildi.

 

TFF 1. Ligde heyecan fırtınası, ilk 6 takımın 4ü puan kaybetti

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