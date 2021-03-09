TFF 1. Lig'de heyecan fırtınası, ilk 6 takımın 4'ü puan kaybetti

Lider GZT Giresunspor'un üst üste 2. mağlubiyetini yaşadığı 25. haftada Adana Demirspor, ikinci sıradaki Yılport Samsunspor'u 2-0 yenerek rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı, Altınordu da Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanından 1 puan çıkarabildi. İlk 6'daki ekiplerden sadece Adana Demirspor ve Altay'ın galip geldiği haftada bu iki takım, ilk 2'dekilerle puan farkını azalttı.

Düşme hattındaki 3 takım değişmezken, 16. sıradaki Akhisarspor, düşme hattının hemen üzerinde 15. durumda bulunan Aydeniz Et Balıkesirspor'la puan farkını 4'e indirdi.

Akhisarspor'un dışında Ankaraspor ile Eskişehirspor da düşme hattında yer alıyor.

- İkinci yarının lideri GZT Giresunspor



Son 9 haftaya girilen ligde GZT Giresunspor, son 2 maçını puansız geçmesine rağmen ikinci devrede en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor.



İkinci yarının 8 haftalık sürecinde GZT Giresunspor 18, Yılport Samsunspor ile Altınordu 17, Adana Demirspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor ise 14 puan kazandı.

Bu süreçte Eskişehirspor'un 4 puanda kaldığı ligde Adanaspor 6, Ankaraspor ile Bursaspor ise 7 puan alabildi.

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