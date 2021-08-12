MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de hakemler belli oldu
GeriFutbol TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın
20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Murat Erdoğan

14 Ağustos Cumartesi
19.15 İstanbulspor-Manisa: Kadir Sağlam
21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Aksu

15 Ağustos Pazar
19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu
19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: Oğuzhan Çakır
21.45 Bursaspor-Adanaspor: Onur Özütoprak
21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16 Ağustos Pazartesi
20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi