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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 13:28,Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı

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TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı
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TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:
17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan
19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş
20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa

1 Temmuz Çarşamba:
17.30 Boluspor-Hatayspor: Bülent Birincioğlu
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Altay-Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu

2 Temmuz Perşembe:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: Sarper Barış Saka
20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker

TFF 1. Ligde hakemler açıklandı

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