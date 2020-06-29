TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı
TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan
19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş
20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa
1 Temmuz Çarşamba:
17.30 Boluspor-Hatayspor: Bülent Birincioğlu
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Altay-Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu
2 Temmuz Perşembe:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: Sarper Barış Saka
20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker
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