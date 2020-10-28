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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de haftanın maçı Hüseyin Göçek'in!

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TFF 1. Lig'de haftanın maçı Hüseyin Göçek'in!
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TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor arasındaki kritik mücadeleyi Hüseyin Göçek'in yöneteceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 8. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Ligde 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma:
19.00 Balıkesirspor-Adanaspor: Emre Malok

31 Ekim Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kadir Sağlam
16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Sarper Barış Saka
16.00 Menemenspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ramazan Keleş

1 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Hüseyin Göçek

 

TFF 1. Ligde haftanın maçı Hüseyin Göçekin

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