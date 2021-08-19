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GeriFutbol TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
20.30 Yılport Samsunspor-Balıkesirspor: Alper Çetin

21 Ağustos Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Davut Dakul Çelik
21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu
21.45 Altınordu-Tuzlaspor: Alper Akarsu

22 Ağustos Pazar:
17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: Çağdaş Altay
17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: Burak Pakkan
19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Turgut Doman
21.45 Manisa-Denizlispor: Yiğit Arslan

23 Ağustos Pazartesi:
20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç

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