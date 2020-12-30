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GeriFutbol TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2020 - 13:19 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: Kadir Sağlam
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Murat Erdoğan
19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor: Alper Çetin

3 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay: Emre Malok
16.00 İstanbulspor-Ankaraspor: Caner Ak
16.00 Giresunspor-Tuzlaspor: Özgür Yankaya
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Bülent Birincioğlu

4 Ocak Pazartesi:

16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Adana Demirspor-Menemenspor: Çağdaş Altay

TFF 1. Ligde haftanın hakemleri açıklandı

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