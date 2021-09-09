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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri

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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

11 Eylül Cumartesi:
16.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Yiğit Arslan
17.00 Eyüpspor-Denizlispor: Kadir Sağlam
20.00 Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Onur Özütoprak
20.00 Adanaspor-Menemenspor: Alper Akarsu

12 Eylül Pazar:
17.00 Beypiliç Boluspor-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu
17.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Burak Pakkan
20.00 Altınordu-Bursaspor: Alper Çetin
20.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

13 Eylül Pazartesi:
20.00 Balıkesirspor-Tuzlaspor: Davut Dakul Çelik

TFF 1. Ligde haftanın hakemleri

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